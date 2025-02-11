【ソウル聯合ニュース】韓国の外交部当局者は１１日、韓国の無人機が平壌上空に侵入したとして、北朝鮮が国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）に調査を要請したことについて、「明確な根拠を提示せずＩＣＡＯを政治化することに反対する」と記者団に述べた。また、北朝鮮に対し、韓国と国際社会の民間航空安全に深刻な脅威となる全地球測位システム（ＧＰＳ）妨害電波の発信を中止するよう求めた。北朝鮮は韓国が昨年１０月に平壌上空