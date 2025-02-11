大関昇進披露宴で鏡開きをする（左から）日本相撲協会の八角理事長、師匠の二所ノ関親方、大の里ら＝11日、東京都内のホテル（代表撮影）昨年9月の大相撲秋場所後に大関に昇進した大の里の昇進披露宴が11日、東京都内で開かれ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）や新横綱豊昇龍ら約1500人が出席した。大の里は「まだ次がある。上に向かって頑張っていく」と最高位への決意を示した。2023年夏場所に幕下10枚目格付け出