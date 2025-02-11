新日本プロレス１１日の大阪大会で、「バレットクラブ・ウォー・ドッグス（ＷＤ）」のＳＡＮＡＤＡ（３７）が「Ｊｕｓｔ４Ｇｕｙｓ（Ｊ４Ｇ）」タイチ（４４）との遺恨決着戦を制した。ＳＡＮＡＤＡは昨年１１月大阪大会でタイチのＩＷＧＰ・ＧＬＯＢＡＬ王座戦の最中にＪ４Ｇ（当時はＪ５Ｇ）からＷＤに鞍替えし、当時の王者デビッド・フィンレーの勝利をアシスト。裏切りの舞台となった大阪でのタイチとの一騎打ちに臨ん