愛知県犬山市にある「博物館明治村」には歴史を彩った名建築が並んでいますが、2025年3月で60周年となり、老朽化が進んでいます。時には数年かかるような地道な修復作業を続け、貴重な文化財を次の世代に残そうと努力しています。 ■水圧をかけずにピカピカに…最新の洗浄技術 明治村に今も残されている「帝国ホテル中央玄関」。20世紀を代表する建築家の1人、フランク・ロイド・ライトが手掛けた帝国ホテルが解体さ