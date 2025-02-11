宇喜多直家☆フェス光珍寺岡山・北区磨屋町 岡山ゆかりの戦国武将、宇喜多直家の法要が岡山市の寺で営まれました。お供えされたのはたくさんのチョコレートです。 宇喜多家の菩提寺・岡山市北区の光珍寺で開かれた「宇喜多直家☆フェス」。岡山の礎を築いたとも言われる戦国武将、直家の法要に参列しようと県内外の歴史ファンら約60人が集まりました。 直家やその息子・秀家らに扮した市民劇団員も参加しま