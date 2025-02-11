「世界のスーパーマーケット」と呼ばれる世界最大規模の日用雑貨などの商品集積地、中国東部の浙江省にある義烏国際商貿城が短い春節（旧正月、2025年は1月29日）の休場を経て、9日に営業を再開しました。約7万5000店舗が商売を始め、210万種類以上の商品が店頭に並べられました。取り引き初日の来客数は前年同期比3．07％増の延べ23万5000人で、ライブコマースの視聴者数は同19．94％増の約155万8000人でした。「市場のバロメータ