愛知県の豊川稲荷の門前町などで、火災が相次ぎました。 【写真を見る】「飲食店のシャッターから炎と煙が出ている」 愛知・豊川市と清須市で火災相次ぐ ともにけが人なし 消防や警察によりますと、10日午後9時20分ごろ、豊川市門前町の「飲食店のシャッターから炎と煙が出ている」と消防に通報がありました。 火は約5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての和食店が全焼したほか、隣にあるフランス料理店の