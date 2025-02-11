バラエティ番組「プレバト!!」(毎日放送)の公式Xが更新。20歳になった元天才子役の最新ショットに注目が集まった。(上段)野生爆弾のくっきー！(中段左から)小手伸也、新浜レオン、鈴木梨央、さや香の新山、石井(下段)ダウンタウンの浜田雅功(X@prbt_officialより​​​​)「『色鉛筆』に挑むのは」として色鉛筆画に挑戦したは、女優の鈴木梨央。ベージュのドレス衣装に胸元には黒のリボンといったシックな