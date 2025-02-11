三重・津市で、小学生とみられる女の子が軽乗用車にはねられて意識不明の重体です。11日午後2時ごろ、津市大里窪田町で道路を横断しようとしていた小学生とみられる10代の女の子が、走ってきた軽乗用車にはねられました。消防によりますと、女の子は頭を強く打ったとみられ、意識不明の重体です。女の子は1人だったとみられ、警察が身元の確認を進めています。また、警察は軽乗用車を運転していた三重・明和町の保育士・田端沙妃容