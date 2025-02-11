2月11日（現地時間10日）、メンフィス・グリズリーズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝がメンフィス・ハッスルの一員としてメイン・セルティックス戦に臨んだ。 先発出場した河村は第1クォーター開始1分35秒、同4分5秒にフリースローで得点を挙げ、スティールからアシストも記録。チームは27－32と5点ビハインドで最初の12分間を終えた。 第2クォーターも味方