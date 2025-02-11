韓国のインターネット銀行3社（カカオバンク・トスバンク・ケーバンク銀行）は昨年、過去最高の業績を記録すると予想されているが、今年から成長戦略に関する悩みが深まる見通しだ。【注目】アメリカでは“日本人”に変身…韓国財閥一家の婿、敗訴韓国政府の家計向け融資の管理方針が継続するなか、2024年の業績の大部分を支えた利息収益の拡大が制約を受けることとなった。インターネット銀行各社は、非利息収益の強化やポートフ