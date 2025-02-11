「プロレス・新日本」（１１日、エディオンアリーナ大阪）来年１月の引退を表明している棚橋弘至（４８）が、真壁刀義（５２）とシングルマッチで激突した。棚橋にとっては１９９９年１０月１０日後楽園ホールでのデビュー戦の相手で、団体の苦しい時期もともに過ごした同志ともいえる先輩との“最後の一騎討ち”。９分２４秒、後方回転エビ固めで３カウントを奪った後、棚橋は目に涙を浮かべて握手し抱き合った。２５年来、