WOWOWは、5月に『A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI and Tak Matsumoto featuring The Jeff Beck Band』(※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり)を放送・配信する。ジェフ・ベック(上段)と下段左から布袋寅泰、Char、松本孝弘 PHOTO: CREDIT-Matt Salacuse (c) Warner Music Groupエリック・クラプトン、ジミー・ペイジとともに"世界三大ギタリスト"と称され、多くのロックファンはもちろんアーティストにも多大な