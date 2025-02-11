エルワールドは2月1日、「TEA ROOM KIKI 紅茶&スコーン専門店」と老舗梅干し専門店「五代庵」、チョコレートを提供する「eclat de paix(エクラ・ドゥ・ペ)」のコラボ商品「完熟南高梅のトリュフチョコレート」を発売した。「完熟南高梅のトリュフチョコレート」同商品は、「全国梅酒品評会2024金賞」を受賞した「原酒梅酒」の完熟南高梅の種を丁寧に取り除き、アールグレイが香るミルクガナッシュをたっぷり詰めている。さらに