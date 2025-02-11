「この人と気が合うな」と感じることはありませんか？特に男性は波長が合う女性と出会うと、直感で好きになってしまうことも。そこで今回は、男性が「居心地いい」と感じる女性像を紹介します。｜初対面から会話が盛り上がる初めて会う相手だとどうしても緊張しますし、会話が盛り上がらないことがほとんど。でも、その中でも初対面から何気ない会話で盛り上がったり、話しやすいと感じると男性は相性が良いと感じるでしょう。同