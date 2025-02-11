歌手の相川七瀬が11日にインスタグラムを更新。小学校時代の貴重な写真を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】相川七瀬の同級生たちが贈った楽屋花11日に大阪でコンサートが行われる相川。ステージを控えた彼女が投稿したのは小学生時代の記念ショット。写真には、同級生たちと並んで右端でピースサインを見せる相川の姿が収められている。投稿の中で彼女は「楽屋に入ったら、私の小学校時代、6年5組の幼馴染たち