元乃木坂46の秋元真夏（31）が、10日深夜放送の文化放送「秋元真夏 卒アルラジオ」で、左腕のケガを報告した。白石麻衣、金髪にイメチェンした“激変ショット”を披露 「めちゃくちゃかわいい！」と反響秋元はこの日の放送について、「私はいつもと違う状態でラジオをお送りしております」と、左腕の負傷を発表。「そんなに大事ではないんですけど、大事に見える見た目で。今は包帯グルグル巻きで固定している感じ」と明かした。ケ