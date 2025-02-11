過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2024年9月15日記事は取材時の状況）＊＊＊クルマ好きの腕時計投資家の斉藤由貴生です。私は、好きなモノを『買って⇒楽しんで⇒高く売る』ということをモットーとしているのですが、昨今の世の中では「シェア」という選択が市民権を得ているといえます。特にクルマでは、カーシェアリングサービスが普及。以前は、「クルマを借りる」ためには、レンタカー屋