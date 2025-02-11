犬が自信たっぷりのときに見せる仕草や行動 1.自分から積極的に行動する 犬が自分から積極的に行動するのは、自信たっぷりのときに見せる仕草や行動です。 他人に対して自分から挨拶をしに行ったり、他犬に対して自分から遊びに誘いに行ったり、初対面の相手に対しても自分から積極的に行動します。 自信のない犬であれば、他人や他犬に対して不安や恐怖や警戒する気持ちがあるため、自分から積極的に行動することができませ