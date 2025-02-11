オリコンは2月6日、NISA関連ランキング「新NISA 証券会社」「新NISA 銀行」「iDeCo 証券会社」「ネット証券」を公開した。○2月13日は「NISAの日」2月13日はNISAの日。「ニ(2)−サ(13)」と読む語呂合わせから、2014年に開始した少額投資非課税制度「NISA」を記念し、特定非営利活動法人・確定拠出年金教育協会によって制定された。投資に関する基礎知識を蓄え、NISAの仕組み・制度・メリットを広めることを目的としている。また、2