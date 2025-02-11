アストン・ヴィラは10日、カスムパシャ（トルコ1部）に所属するトルコ代表DFヤシン・オズジャンを獲得したことを発表した。発表によると、アストン・ヴィラはオズジャンと事前契約を締結した模様で、今シーズンの残り期間はカスムパシャで過ごした後、今夏に来シーズンに向けて加入することになるという。なお、移籍金や契約期間などは明らかになっていないが、イギリスメディア『アスレティック』によると、両クラブは700万