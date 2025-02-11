モデルの美優が10日に自身のアメブロを更新。次男の手首に謎の症状が出て病院を受診したことを報告した。この日、美優は「次男が先週からまたまた中鼻炎…からの胃腸炎」（原文ママ）「そりゃもう大変でした」と報告し「起きてる時は四六時中着いてくるし、抱っこマンだし…夜中も酷かった」と説明。「食欲もなく、頑張って食べても気持ち悪くなって吐いてしまうからもーーう大変」とコメントし「唯一これだけは飲んでくれてた」と