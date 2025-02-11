２月11日に開催されるアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第７節で、ヴィッセル神戸と上海海港が、神戸市御崎公園球技場で対戦する。中国王者である上海海港の監督を務めるのは、2021年夏から３シーズン横浜F・マリノスを率いたケヴィン・マスカットだ。中国メディア『捜狐』によれば、Jリーグを熟知しているそのオーストラリア人指揮官は、前日会見で次のように語った。「神戸と同じように、我々も数