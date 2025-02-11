評論家の石平氏が１１日、自身のユーチューブを更新し、７月の参院選に国政政党からの公認を受け、出馬することを明らかにした。「建国記念の日」のこの日、石平氏は「重大な決意を表明したい。来る参院選において、ある国政政党からの公認の内定をいただきまして、国政に挑戦することになりました」と切り出した。石平氏は「このままでは日本は中国にのみこまれ、チベットやウイグル人の二の舞いを踏む危険性がある。安倍首相