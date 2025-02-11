ナック (本社:東京都新宿区) は2月7日、韓国食品スーパー「YESMART(イエスマート)」の直営1号店として、埼玉県春日部市に「YESMART春日部店」をオープンした。「YESMART春日部店」は、2,500種類以上の韓国食品を展開。韓国から直輸入したキムチなどの生鮮食品、チュクミやケジャンなどの冷凍食品、ドバイチョコレートやスモアなどの菓子、本格調味料などを取り揃えた。今後、準備が整い次第、マッコリや韓国ビールなど酒類の取り扱