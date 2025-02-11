最初ののぞきに気がついた女性は、大家さんに電話で連絡をしていました。大家さんの孫が様子をうかがっていたところ、ベランダにいる犯人を発見。大声で制止しますが…。星田さんが一人暮らしをしていたときの恐怖体験を描いた作品をご紹介します。星田つまみ(＠hoshi.da)さんの描く『鍵の開いたドアと置き手紙』第20話をごらんください。 ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da ©h