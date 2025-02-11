この物語は、美容師として働く和泉 スゥ(@izumi_suu)さんの体験です。安い料金で美容師のプロ技術を要求する「友達」に悩んでいたスゥさん。親友マリコさんの言葉を受け、技術への対価について考えます。予約時間前に来店し、差し入れまで持ってきてくれたマリコさん...。『友達価格でやってよ！』8話をごらんください。 ©izumi_suu ©izumi_suu ©izumi_suu ©izumi_suu