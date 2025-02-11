８日、重慶東駅の建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶2月11日】中国交通インフラ大手、中国鉄建傘下の中鉄十一局集団、中鉄建設集団などが建設を請け負う重慶東駅の駅舎と付属総合交通ターミナルは8日、静的検収が始まった。本体工事と内装施工はほぼ完了しており、年内に運用を開始する見込み。同駅は西部地域最大の高速鉄道ハブとして「成渝（成都・重慶）地区双城経済圏」と「西部陸海新ルー