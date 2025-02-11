【佐藤雅昭の芸能楽書き帳】落語家の春風亭小朝（69）が提唱して実現した「銀座で古典芸能を楽しむ会」が7日、東京・銀座の「二十五世観世左近記念観世能楽堂」で開催された。頭に「小朝とナンチャンの」と記された通り、初回は小朝の落語とお笑いタレント南原清隆（59）の狂言で観客を魅了した。南原は日本テレビ系「ウッチャンナンチャンのウリナリ！！」内の企画で2002年に狂言を体験してはまり、06年からは「狂言とコン