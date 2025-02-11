大相撲の関脇若元春（３１）＝荒汐＝が１１日、都内の式場で挙式を行った。披露宴では美岬夫人と長女とともに約４５０人の来場者から祝福を受けた。挙式後に報道陣に対応した若元春は「コロナ前に籍を入れて、なかなか式を挙げられず奥さんを待たせてしまった。このような場を設けられて嬉しい。奥さんの前で取り繕わない自分でいられる時間が好きです。奥さんは明るいの一言。いつも笑顔で支えてくれる」と語った。２歳の長女