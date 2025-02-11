ＺＯＺＯ創業者で実業家の前澤友作氏が８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。総額５億円というＦ１エンジンを積んだベンツのスーパーカー「メルセデスＡＭＧＯＮＥ」が納車された動画を配信した。サーキットにレーシングスーツ姿で搭乗した前澤氏は、メルセデス社の社員が１０人以上並ぶ納車式に。オーダーから実に７年待ちでの対面に「ベンツなんて買ったっけ？」とトボけた。シルバーの流線型の車体で、後部には跳ね