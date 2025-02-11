保護猫を家族として迎え入れる決断は、その子に安心と愛情を約束する一歩ともいえるでしょう。【写真】ミルク飲みの子猫から素敵なレディになりましたサビ猫の「ココア」さんと、飼い主のX（ツイッター）ユーザー・ココアさんパパさん（@Ic22e1z4UFxuYd0）と愛猫「ココアさん」。ともに過ごした17歳6カ月の女の子との物語は、偶然の出会いから始まりました。段ボールの中に入れられた子猫2007年5月25日、ココアさんとの出会いは、