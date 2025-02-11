ネクスコ中日本によりますと、11日午後4時前、東海北陸道で事故があり、白川郷IC～五箇山IC 下り線が通行止めとなっています（午後4時現在）。 【写真を見る】【交通情報】東海北陸道で事故 白川郷IC～五箇山IC 下り線で通行止め（午後4時現在）