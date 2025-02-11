貴重なオフショット公開にファン歓喜お笑いコンビ・ダイノジの大谷ノブ彦がインスタグラムを更新。かつて自身のラジオ番組にゲスト出演したMr.Children桜井和寿との2ショットを公開し驚きの声があがった。ダイノジ大谷(左)と桜井和寿(インスタグラムdnjbigより)大谷は「我らがキャプテン桜井和寿さん今回の30周年記念ライブではMr.Childrenの『BLUE』を合間にかけました！隠れた名曲？ファンなら当然少しR&Bっぽくて 大好