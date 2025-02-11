風俗嬢としてのキャリアをはじめ、YouTubeやTikTok、グラビアなど多領域に渡る活動で人気を博す、るるたんさん。最近では、自主制作したアダルト動画を販売する同人AV市場で驚異的な売上を叩き出したという。そんな彼女が同人AVを発売するに至った経緯とは。〈前後編の前編〉 【画像】現役の大学生でもある、るるたんさん 仕事をしていく中で少しずつ元気に ──るるたんさんは、現役の大学生でもあるんですよね？ るるたん（