２２年７月に亡くなった故安倍晋三元首相の妻・昭恵さんが１０日、自身のＸを更新。安倍氏も溺愛していた愛犬・ロン（オス）について報告した。「ロンとお墓参り。昨日安倍の母の一周忌法要が無事に済んだこともご報告。」と大きくて立派な安倍家の墓参りをしたことを、ロンを抱っこした写真とともに伝え、「そして今日からロンは長門市の江原市長のお宅でお世話になることになります。」と報告した。この投稿には「寂しくな