第18回朝日杯将棋オープン戦（朝日新聞社主催）の準決勝・決勝が11日、東京都千代田区の有楽町朝日ホールで指され、近藤誠也八段（28）が初優勝を果たした。決勝の対局に臨む（左から）近藤誠也八段、井田明宏五段=2025年2月11日午後2時14分、東京都千代田区の有楽町朝日ホール、菊池康全撮影朝日杯は持ち時間各40分で、使い切ると1手1分未満で指す早指し棋戦。近藤八段は、午前の準決勝で、藤井聡太名人・竜王（22）=王位・王