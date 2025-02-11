１１人組グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の豆原一成が１１日、出身地である岡山県真庭市のブランド力向上を担う真庭大使に選ばれ、都内で行われた委嘱式に出席した。岡山県北部に位置する真庭市は東京２３区の１.４倍にあたる面積に人口は約４万人。８割が山林という自然豊かな土地だ。太田昇市長から委嘱状を手渡され、「心からうれしい。成人式に『真庭の観光大使をやりたい』と言ったら、実現してうれしいです。真庭