傾斜を使ってボールを投げるドジャース・大谷翔平（c）SANKEI ドジャース・大谷翔平投手（30）が11日（日本時間12日）からドジャースは春季キャンプをスタートさせる。バッテリー組キャンプインを翌日に控えた10日、キャンプ施設で自主トレに汗を流した。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 大谷は朝8時半頃に球団施設に入