川崎市教育委員会は１０日、市立中学計７校で３年生の総授業数が不足する見込みと発表した。先月、宮崎中（宮前区）で年間基準時間に及ばないことが判明し、全市立学校を調査した。不足分は、３月に授業時間を追加するなどして補うという。発表によると、宮崎中以外で授業の不足が判明したのは、玉川中（中原区）、西高津中（高津区）、有馬中（宮前区）、宮前平中（同区）、稲田中（多摩区）、菅中（同区）の６校。学習指導