俳優で歌手の田中健が9日に自身のアメブロを更新。妻が差し入れ用に約120本購入したものを公開した。【映像】高橋英樹が妻・美恵子さんと堪能した料理&夫婦の水着姿この日、田中は「バナナの山々」というタイトルでブログを更新し「日曜日だけど空いていて良かったとかみさんから連絡 地元の八百屋さんです」と説明。「差し入れ用 オーガニックバナナ約120本買い占めたそうです」と段ボールに入ったバナナの写真を公開し「