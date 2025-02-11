福島市の温泉街で雪崩が発生し、温泉宿3軒の宿泊客や従業員が今も孤立状態となっている。一度は、道路の通行止めが解除されたものの、そのわずか10分後、再び雪崩が起きた。【画像】寒波のピークが過ぎても「落雪」に注意雪が落ちる前兆とは？■山から大量の雪が…160人孤立道をふさいでいるのは、山から崩れた大量の雪。2台の重機が除雪作業を行っている。10日午前4時ごろ、福島市土湯温泉町を走る県道で雪崩が発生。幅20