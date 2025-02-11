2025年2月10日、四川観察は黒竜江省ハルビン市で行われた冬季アジア大会ショートトラックスピードスケートで中国代表として出場した韓国出身の林孝筇（リン・シャオジュン、韓国名イム・ヒョジュン）に対する韓国ネットユーザーの反応を紹介した。林は韓国・大邱市出身の28歳。かつてはショートトラック韓国代表として活躍し、18年の平昌冬季五輪では韓国代表として男子500メートルで銅メダルを獲得した。しかし、19年にチー