[北京 １０日 ロイター] - 中国は個人消費を促進するため国民の所得を増やす方針を示した。李強首相主宰の閣議の内容を国営の中国中央テレビ（ＣＣＴＶ）が１０日、伝えた。中国指導部は、内需を刺激し、米国の関税引き上げによって打撃を受けるとみられる輸出の減少を補うため、今年は消費を「積極的に」押し上げると表明している。ＣＣＴＶによると、中国国務院（内閣に相当）は閣議で「住民の所得拡大を積極的に支援し、賃