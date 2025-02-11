【モデルプレス＝2025/02/11】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の豆原一成が、自身の故郷である岡山県真庭市の「真庭大使」に就任。11日、都内で大使委嘱式が行われ、就任の喜びを語った。【写真】JO1豆原一成の幼少期◆豆原一成「20歳の集い」での宣言が実現「青春時代は真庭の思い出しかない」「真庭大使」は、真庭市の魅力を発信し、市の認知度、地域イメージ・ブランド力の向上を目指して委嘱されるもの。俳