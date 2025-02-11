現地時間の2025年2月10日(月)、イーロン・マスク氏率いる投資家グループが、AI企業のOpenAIに対して974億ドル(14兆8000億円)での買収を提案したことを発表しました。一方、OpenAIのサム・アルトマンCEOはマスク氏の買収提案を拒否し、逆にTwitter(現X)を97億4000万ドル(1兆4800億円)で買収することを提案しています。Exclusive | Elon Musk-Led Group Makes $97.4 Billion Bid for Control of OpenAI - WSJhttps://www.wsj.com/tec