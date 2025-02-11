前橋市内のアーケード街で、優勝パレードをする前橋育英高のサッカー部員ら＝11日午後群馬県は11日、サッカーの全国高校選手権で7大会ぶり2度目の優勝を果たした前橋育英高サッカー部に県民栄誉賞特別賞を贈呈した。山本一太知事は前橋市での式典で「県民に大きな感動とエネルギーを与えた」とたたえた。同校サッカー部の山田耕介監督は「優勝できたのは皆さんの応援のおかげだ」と謝意を示した。式典後、優勝パレードが市内で