距離女子15キロリレーで優勝し、喜ぶ飯山のアンカー・高橋実楽＝なよろ健康の森クロスカントリーコース全国高校スキー大会最終日は11日、北海道名寄市のなよろ健康の森クロスカントリーコースなどで行われ、距離のリレーは男女ともに飯山（長野）が優勝した。女子（15キロ）は47分39秒3で8連覇を達成。男子（40キロ）は2時間1分57秒5で5大会ぶりに制した。アルペンの男子回転は高橋陸都（新潟・関根学園）が合計タイム1分47秒2