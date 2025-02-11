雲南省西双版納ダイ族自治州景洪市の星光夜市で行われた観光客向けの気球体験。（２０２４年１２月７日撮影、景洪＝新華社記者／胡超）【新華社北京2月11日】中国国家移民管理局は10日、雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州に入国する東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国の団体観光客（2人以上）に対するビザ免除政策を即日実施する公告を出した。活動範囲は同自治州行政区域内とし、滞在期間は6日以内となっている。