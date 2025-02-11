タレント・辻希美（37）と俳優・杉浦太陽（43）の長女で高校2年生・希空（のあ、17）が10日配信のABEMA「今日、好きになりました。卒業編2025inソウル」最終回に出演。その“決断”に視聴者から大きな反響があった。以下、ネタバレあり男子6人、女子5人、計11人のメンバーがソウルで2泊3日にわたって“恋の修学旅行”を楽しむリアリティーショー。最終日は“女子から告白するルール”のため、希空は自身への愛を伝え続け